مرصد الكهرباء: 25 ألف 400 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء 24 ألف 100 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء 24 ألف 100 ميجا وات.
وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الأربعاء قدرها 25 ألف 400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
مرصد الكهرباء: 25 ألف 400 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليومالأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:34 م
مرصد الكهرباء
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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء 24 ألف 100 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء 24 ألف 100 ميجا وات.
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