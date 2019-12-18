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مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات داخلية لضباط النظام بالإدارات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:36 م
مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات داخلية لضباط النظام بالإدارات قسم شرطة الوراق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعتمد اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات داخلية لضباط النظام، شملت نقل العميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة أول أكتوبر، إلى منصب مأمور قسم بولاق الدكرور، ونقل العميد مصطفى زهران من مأمور قسم شرطة أول الشيخ زايد، إلى مأمور قسم ثان أكتوبر، ونقل العميد إبراهيم سلطان، من منصب مأمور قسم ثان أكتوبر، إلى منصب مأمور قسم أول الشيخ زايد.

كما شملت الحركة نقل المقدم محمد ربيع محمد من إدارة شرطة الترحيلات، إلى منصب نائب مأمور قسم الوراق، ونقل المقدم أحمد عبد السلام نائب مأمور قسم ثان الشيخ زايد، إلى منصب نائب مأمور قسم أول أكتوبر.

وتضمنت الحركة نقل المقدم محمود صبري أحمد، من إدارة الترحيلات، إلى الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، والمقدم مصطفى سامى، من الإدارة العامة لشرطة النجدة، إلى إدارة شرطة الترحيلات، والرائد رامى حاتم شربينى، من إدارة الترحيلات، إلى الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، الرائد حاتم وحيد محمود، من إدارة الترحيلات، إلى قسم شرطة العجوزة، والنقيب محمد زكى محمود، من إدارة الترحيلات، إلى إدارة تأمين الطرق والمنافذ.

 

 


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