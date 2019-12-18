حركة التنقلات الكاملة لضباط مديرية أمن الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

بدأ ضباط مديرية أمن الجيزة، الذين شملتهم حركة التنقلات الداخلية، التى اعتمدها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة أمس الثلاثاء، تنفيذ التنقلات، واستلام مهام عملهم.

وشملت حركة التنقلات عدد كبير من الضباط، حصلت "اليوم السابع" على تفاصيلها، وضمت الرائد مصطفى مخلوف تم نقله من وكيل فرقة البدرشين والعياط، إلى وكيل فرقة بولاق الدكرور وقسم الجيزة، والرائد محمد داود تم نقله من رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى رئيس مباحث مركز أبو النمرس، والرائد عمرو فاروق، معاون مباحث العجوزة، تولى منصب رئيس مباحث قسم الجيزة.

كما تم نقل الرائد أحمد عكاشة من رئيس مباحث البدرشين، إلى رئيس مباحث أطفيح، والرائد طارق مدحت تم نقله من إدارة التحريات بمديرية أمن الجيزة، إلى رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر المنشأ حديثا، والرائد محمد طبلية من منصب رئيس مباحث الصف، إلى رئيس مباحث البدرشين، والرائد أحمد صبرى، من رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إلى فرقة بولاق الدكرور والجيزة، والرائد أحمد عصام الدين عبد الباقى، من معاون مباحث أوسيم، إلى رئيس مباحث نقطة الرماية.

وشملت الحركة أيضا، نقل الرائد معتصم رزق من معاون مباحث أول أكتوبر، إلى رئيس مباحث مركز كرداسة، والرائد ياسر سامى من إدارة الطرق والمنافذ، إلى فرقة مباحث ثان وثالث أكتوبر، والرائد أحمد يسرى من رئيس مباحث أطفيح، إلى رئيس مباحث الصف، والرائد هيثم البحيرى من مركز العياط، إلى قسم شرطة ثان أكتوبر، وتولى الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، ونقل الرائد عمرو العقاد من إدارة الطرق والمنافذ، إلى رئيس مباحث سجن الصف، والرائد أحمد ممدوح من معاون مباحث الطالبية، إلى رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، والرائد محمد مجدى من معاون مباحث الدقى، إلى رئيس مباحث أوسيم، والرائد مينا خلف من إدارة الطرق والمنافذ إلى وحدة المتابعة بمديرية أمن الجيزة، والرائد محمد علاء فاروق من إدارة العمليات، إلى مباحث المرور.

كما تضمنت حركة التنقلات، نقل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، إلى إدارة المرافق، والعقيد أيمن الشرقاوى من فرقة البدرشين والعياط، إلى مفتش مباحث الهرم، والعقيد محمد عبد الشكور، من إدارة مكافحة المخدرات، إلى مفتش مباحث العياط والبدرشين، والمقدم محمد غراب من فرقة مباحث غرب الجيزة، إلى وكيل مباحث مكافحة جرائم الآداب، والمقدم مجدى موسى من رئيس مباحث أوسيم، إلى وكيل فرقة شمال أكتوبر، والرائد محمد ابو القاسم، من رئيس مباحث الحوامدية، إلى وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم أحمد نصر، من فرقة شمال أكتوبر، إلى وكيل إدارة الطرق والمنافذ، والمقدم أحمد صبحى من رئيس مباحث العياط، إلى وكيل فرقة الصف وأطفيح، والمقدم إسلام سمير من رئيس مباحث كرداسة، إلى رئيس مباحث ثان أكتوبر، والمقدم إكرامى البطران، من رئيس مباحث أبو النمرس، إلى رئيس مباحث الحوامدية، والمقدم محمد حسين عمر من إدارة الطرق، إلى إدارة مكافحة المخدرات.

كما تم نقل المقدم إيهاب الصاوى من سجن الصف، إلى إدارة الطرق والمنافذ، والمقدم كريم عبد من وكيل فرقة الهرم، إلى إدارة التحريات بمديرية أمن الجيزة، والمقدم أحمد منصور من فرقة الطالبية إلى فرقة مباحث الهرم، والرائد مصطفى كمال، من رئيس مباحث قسم الجيزة، إلى وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، والرائد محمد أحمد سعيد من معاون مباحث الحوامدية، إلى وكيل فرقة البدرشين والعياط، والرائد تامر عبد العزيز من إدارة المرافق، إلى فرقة شمال أكتوبر.

وشملت حركة التنقلات نقل الرائد أحمد حافظ من قسم ثان أكتوبر، إلى أول أكتوبر، والرائد هيثم رمضان، من مركز الصف، إلى مركز العياط، والرائد أحمد حنفى من فرقة وسط، إلى مركز الصف، والرائد حسام عبد المنصف، من قسم الهرم، إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد، والرائد خالد علوى من مركز الصف، إلى إدارة مكافحة جرائم النشل، والرائد محمد مطر من إدارة تأمين مديرية أمن الجيزة، إلى إدارة المساعدات الفنية، والرائد إبراهيم حامد من إدارة تأمين أكتوبر، إلى مركز أوسيم، والرائد أحمد سعيد من قسم ثان أكتوبر، إلى ضابط اتصال مدير المباحث الجنائية، والرائد مؤمن عبد الخالق، من إدارة مكافحة جرائم النصب، إلى سجن الصف، والرائد محمد عادل من إدارة تأمين أكتوبر، إلى قسم حدائق أكتوبر، والرائد إسلام ممدوح، من فرقة الدقى والعجوزة، إلى تأمين مديرية أمن الجيزة، والرائد كريم عبد الرازق، من قسم الوراق، إلى قسم الجيزة، والرائد عمرو أكرم من فرقة أول أكتوبر إلى قسم حدائق أكتوبر، والرائد محمد أحمد، من فرقة الطالبية، إلى قسم إمبابة، والرائد مهند صفوت من فرقة ثان أكتوبر، إلى فرقة الطالبية، والرائد إيهاب طايع، من فرقة إمبابة، إلى الوراق.