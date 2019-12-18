محافـظ المنوفية يتفقد مشروع محطة وشبكات مياه الحامول بتكلفة 450 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشروع محطة وشبكات مياه الحامول، والتى من المقرر الإنتهاء منها أول فبراير 2020، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية، ومنها خدمة الصرف الصحى، والتى تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مضيفا بأنه سيتم الإنتهاء من مشروعات صرف صحى معالجة منشأة سلطان ودبركى فى يناير القادم.

وقد استمع المحافظ إلى شرح مفصل من رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن المحطة، والتى تتكون من (المأخذ - بيارة المياه العكرة – مبنى طلمبات العكرة والمرشحة – بئر التوزيع – عدد (2) مروق – مبنى المرشحات – عدد (2) خزان أرضى – مبنى الكيماويات – مبنى اسطوانات وحقن الكلور – خزانات الشبة السائلة – مبنى الشبة – مبنى طلمبات الروبة – حوض التركيز – أحواض التجفيف – مبنى المحولات – مبنى المولدات – مبنى المخزن والورشة – المبنى الادارى – المسجد – السور) .

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أن المحطة تعمل بطاقة 600 ل/ث "مرحلة أولى" على مساحة 7 فدان، بإجمالى طول الشبكة 100كم .ط، وبتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه، وقد تم نهو تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85% والكهروميكانيكية بنسبة 60%.

هذا وتفقد المحافظ مبنى المياه المرشحة والطلمبات ومبنى المرشحات وصالة المواسير ومقر الديزل وإسطوانات الكلور وصالة التشغيل، مشيرا إلى أن المحطة تخدم مدينة منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، ويستفيد منها 380 ألف نسمة، ومؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد صرحت رئيس شركة الكهرباء بأنه سيتم نقل 4 أبراج ضغط هوائى من داخل المحطة ليبعد عن أسوار المحطة بمساحة 5 م وذلك بالتنسيق مع الأهالى.

جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع المنوفية ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ورئيس شركة الكهرباء فرع المنوفية ، والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب وممثلى الشركة المنفذة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية.



جولة محافظ المنوفية بمشروع محطة مياه الحامول



جولة محافظ المنوفية بمشروع محطة مياه الحامول



جولة محافظ المنوفية بمشروع محطة مياه الحامول



جولة محافظ المنوفية بمشروع محطة مياه الحامول



جولة محافظ المنوفية بمشروع محطة مياه الحامول



جولة محافظ المنوفية بمشروع محطة مياه الحامول



جولة محافظ المنوفية بمشروع محطة مياه الحامول

جولة محافظ المنوفية بمشروع محطة مياه الحامول



جولة محافظ المنوفية بمشروع محطة مياه الحامول