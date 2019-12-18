محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمى "التعليم الجامع لذوى الإعاقة الطريق الصحيح"

مطروح – حسن مشالى

أفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمى "التعليم الجامع لذوى الإعاقة الطريق الصحيح" بمسرح قصر ثقافة مطروح، والذى ينظمه فرع ثقافة مطروح بالتعاون مع جامعة مطروح والإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة، تحت شعار " التعليم للجميع "، والذى يواكب احتفال العالم بفئة متحدى الإعاقة، خلال شهر ديسمبر من كل عام، ونشر مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح عسران نائب رئيس جامعة مطروح، والدكتور إبراهيم الصاوى رئيس المؤتمر، والعمدة حمدى الدربالى رئيس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من مديرى الأجهزة التنفيذية، وجمعيات المجتمع المدنى العاملة فى رعاية ذوى الإعاقة، والأهالى.

وتفقد محافظ مطروح، المعرض الذى أقامه شباب ذوى الاحتياجات الخاصة، على هامش المؤتمر، والذى يضم منتجات يدوية، وأشاد بجهودهم، مع العمل على إقامة معارض و مشاركة أبناء مطروح من ذوى الاحتياجات الخاصة بها.

وتقدم نائب رئيس جامعة مطروح، بالتهنئة لمحافظ مطروح، على ثقة القيادة السياسية وتوليه محافظا لمطروح، مشيرا إلى أن التعليم تكفله الدولة للجميع، مع ضرورة أن تكون هناك مدارس تستقبل جميع الفئات، خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وإجادة التعامل معهم وإدماجهم من خلال خبراء فى التعليم.

وشهد المؤتمر، عرض فيلم توضيحي، عن جهود الدولة للاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وعرض فنى لفرقة أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وعرض نموذج لكفاح أولياء أمور الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكيف تعاملت معهم.

وتقدم اللواء خالد شعيب، بالشكر والتقدير لجميع المنظمين للمؤتمر، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على أنه انه سيقدم كافة الدعم من المحافظة لهذه الفئة، وأن المؤتمر يأتى إيمانا بما يقع على جميع الجهات المعنية، من دور ومسئولية كبيرة فى ضرورة رعاية كل فئات المجتمع، والاهتمام بها فى إطار بناء الإنسان، خاصة متحدى الإعاقة، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، وتكفل لكم حياة كريمة، ويواكب أيضا تأكيد واهتمام القيادة السياسية،، بما كفلته الدولة من أجل بناء الإنسان المصرى وتعظيم حقوقه وواجباته، وما وفرته له من رعاية واهتمام، خاصة لذوى الهمم ومتحدى الإعاقة، داعيا إلى خروج المؤتمر بمقترحات وتوصيات فاعلة، تغير من واقع أبنائنا وأخواتنا من ذوى الهمم إلى الأفضل.

وحرص محافظ مطروح، على التقاط الصور التذكارية، مع ذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء مطروح، ووجه بتلبية مطالبهم والرعاية والاهتمام بهم.



محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمي التعليم الجامع لذوى الإعاقة



محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمي التعليم الجامع لذوى الإعاقة



محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمي التعليم الجامع لذوى الإعاقة



محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمي التعليم الجامع لذوى الإعاقة



محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمي التعليم الجامع لذوى الإعاقة



محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمي التعليم الجامع لذوى الإعاقة



محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمي التعليم الجامع لذوى الإعاقة



محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمي التعليم الجامع لذوى الإعاقة



محافظ مطروح يفتتح المؤتمر العلمي التعليم الجامع لذوى الإعاقة