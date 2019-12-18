صور.. حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسى الأول

مطروح – حسن مشالى

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح، احتفالية لمعرض ختام الأنشطة الطلابية، للفصل الدراسى الأول، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب مهدى العمدة والعمدة حمدى الدربالى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة.

وتابع محافظ مطروح، معرض الأنشطة الطلابية، للإدارات التعليمية المشاركة، بمنتجات للطلاب، فى الأنشطة التربوية المختلفة، كالتدبير المنزلى والمجال الزراعة والصناعى وغيرها من الأنشطة، مشيدا بجهود وابتكارات الطلاب والمعلمين.

كما استمع " شعيب" لقصائد وأشعار وطنية وكورال فرقة مديرية التربية والتعليم، وشاهد عروض رياضية كالجمباز وغيرها، واستعراض سردى لتاريخ معركة وادى ماجد، ونضال أبناء مطروح ضد قوات الاحتلال الإنجليزى فى عام ١٩١٥.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال كلمته على أن رجال التعليم، يسيرون على سير توجيهات القيادة السياسية، باعتبار التعليم أولى الأولويات، لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن معرض الأنشطة الطلابية، يواكب احتفالية محافظة مطروح بعيدها القومي، مع الإشادة بوطنيه أبناء مطروح، وقرارات محافظ مطروح بفتح الشوارع المغلقة، للتيسير على المواطنين.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فى كلمته بعروض ومهارات الطلاب، وبالتدريب الجيد لهم، موجها بتجميع كافة الأنشطة التى تم عرضها وتسجيلها على اسطوانة، وتوزيعها على جميع المدارس لتعميم الفكرة، وتعريف باقى الطلاب بالأنشطة المختلفة، وتعريفهم بأحداث معركة وادى ماجد، مؤكداً على تقديم كافة الدعم للعملية التعليمية، لأهمية التعليم والذى تقوم عليه كافة القطاعات التنموية الأخرى، مع الاستغلال الأمثل لمهارات وابتكارات الطلاب وتنمية مهاراتهم، لخلق كوادر قادرة على خدمة المجتمع المحلى، واستغلال الإمكانيات والموارد البيئية المتوفرة بمطروح.

وفى نهاية الاحتفالية أهدى وكيل وزارة التربية والتعليم، نسخة من المصحف الشريف لمحافظ مطروح، كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية، مع الطلاب المشاركين فى معرض الأنشطة الطلابية والعروض الفنية والرياضية.



حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية



حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية



حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية



حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية



حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية



حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية



حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية



حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية



حضور محافظ مطروح لمعرض ختام الأنشطة الطلابية