محافظ دمياط : بدء توزيع 7243 فيزا كارت للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء توزيع 7243 فيزا كارت للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة"، والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من رئيس الجمهورية لضمان حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا ،وكبار السن وذوى القدرات الخاصة ممن لا يتقاضون معاش ثابت.

حيث أوضحت المحافظ أنه سيتم توزيع 1167 فيزا كارت معاش تكافل، وتوزيع 2143 معاش تكافل ضمان بالإضافة إلى 4061 فيزا كارت معاش كرامة و 172 معاش كرامة لمن هم دون الثمانية عشر عاماً.

ومن جانبه أكد حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي ،أنه سيتم تسليم كروت الفيزا للمستحقين بكل دقة والتى تتم من خلال 11 إدارة و 61 وحدة إجتماعية على مستوى المحافظة وذلك تحت إشراف المديرية فضلا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين.