التضامن: برنامج فرصة يطلق اليوم أول لقاءاته التعريفية على مستوى الصعيد بالفيوم

كتب مدحت وهبة

يعقد برنامج "فرصة"، إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى لمستفيدى تكافل وكرامة اليوم الأربعاء أول لقاءاته التعريفية، وذلك بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور احمد الأنصارى محافظ الفيوم وحضور الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى وايمان زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم واحمد غفران منسق العمليات بالبرنامج وعدد واسع من شركاء التنمية من القطاع الحكومى والأهلى العامل فى مجال التمكين الاقتصادى والقطاع الخاص.



وأكد الدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هذا اللقاء والذى سيعقد بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة الفيوم هو الاول ضمن سلسلة لقاءات من المقرر أن تمتد حتى منتصف فبراير القادم لتعمل على تغطية 8 محافظات مستهدفة بالصعيد والوجه القبلى وهى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان حيث سيتم عقد لقاءات تعريفية بالبرنامج على مستوى القيادات كمرحلة اولى للتعريف بالبرنامج والفئات المستهدفة واليات العمل به وتحقيق التعاون مع الاجهزة المختلفة نحو ايجاد منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودة الدخل تتيح دمج اكبر عدد منهم فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية مشيرا إلى استهداف برنامج فرصة لما يزيد عن 108 الف مستفيد من تكافل وكرامة على مستوى محافظة الفيوم فى سن العمل يتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 سنة.



وجدير بالذكر فإن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لأفراد الأسر من مستفيدى تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلى حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل وأدوات إنتاج بالمحافظات الثمانية المستهدفة ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادى والشق الإنتاجى لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج.