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محافظ بورسعيد: لجنة لحصر المخالفات وتقنين الأوضاع بقرى شباب الخريجين

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:36 م
محافظ بورسعيد: لجنة لحصر المخالفات وتقنين الأوضاع بقرى شباب الخريجين اجتماع محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء اجتماعًا، بحضور اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة بور فؤاد ورئيس حي الجنوب، وإدارات التخطيط العمراني، والمساحة والأملاك بالمحافظة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بسرعة تشكيل لجنة لحصر مساحات القرى والمبانى المتواجدة بها وموقف تقنين أوضاع الأراضي والمخالفات والزمام بقرى جنوب بورسعيد وبور فؤاد، وذلك برئاسة عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، وعضوية رئيس حى الجنوب ورئيس مدينة بور فؤاد، وإدارات التخطيط العمرانى والمساحة والأملاك والمستشار القضائى والمستشار الزراعى، ومديرية الزراعة والمراقب الزراعى وحماية الأملاك.

وشدد محافظ بورسعيد على وضع خطة زمنية للموقف التنفيذى الخاص بأعمال اللجنة، وعقد اجتماع دوري لمتابعة أخر تطورات الأعمال، بالتنسيق مع كل الجهات المختصة، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية بحماية الممتلكات والأراضى الخاصة بالدولة، والحد من الاعتداء عليها، وتقنين أوضاعها، بما يحقق الصالح العام ولحفظ ممتلكات وأراضي المواطنين.

 

 

 


محافظ بورسعيد

اخبار بورسعيد

بورسعيد

تقنين اوضاع الاراضى

قرى جنوب بورسعيد وبورفؤاد

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