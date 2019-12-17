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صور.. وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل بمستشفى الحياة بورفؤاد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:31 م
صور.. وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان سير العمل بمستشفى الحياة بورفؤاد وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفى الحياة ببورفؤاد
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، مستشفى الحياة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد. 
 
كما تجولا بأقسام المستشفى المختلفة ومنها قسم الغسيل الكلوى، والاستقبال والطوارئ، والرعاية المركزة، وراجعت ملفات المرضي، موجهةً بتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.
 
كما حرصا على التحدث والاستماع للمرضى ومعرفة آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بتذليل أى معوقات قد تؤثر على مستوى رضا المواطنين، وشددا على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، فضلا عن مستوى النظافة بجميع أقسام المستشفي.
 
يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد عودتها مساء أمس الإثنين من جولة تفقدية بمحافظة الأقصر، ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر فى مارس المقبل.
 
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفى بورفؤاد (1)
مركز طب أسرة الحرفيين

 

 
 
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفى بورفؤاد (4)
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفى الحياة ببورفؤاد
 
 
 
وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفى بورفؤاد (6)
مستشفى الحياة ببورفؤاد

 

 
 
 

وزيره الصحه

محافظ بورسعيد

التامين الصحى الشامل

مستشفى الحياه بورفواد

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