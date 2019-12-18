محافظ بني سويف يعلن الإنتهاء من إنارة محور عدلي منصور خلال أيام

بني سويف أيمن لطفي

أعلنت محافظ بني سويف اليوم الأربعاء ،الانتهاء من إنارة جزء من محورعدلي منصور، على أن يتم الانتهاء من إنارة المحور بالكامل خلال أيام ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الكهرباء ،وهيئة الطرق والكباري.

وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في تصريحات له اليوم الأربعاء،أنه وجه نائبه اادكتور عاصم سلامة، بسرعة اتخاذ مايلزم من خطوات عملية وإجراءات لإنارة المحور وتذليل كافة المعوقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية ،خاصة وأن المحور "الذي تم الانتهاء من تنفيذه ويجري تشغيله تجريبيا " ، يشهد هذه الفترة زيادة في حركة السير عليه، بسبب تنفيذ إصلاحات بكوبري النيل العلوي.

و أشار الدكتور عاصم سلامة إلى توجيهات محافظ بني سويف،بسرعة إنارة المحور بالكامل ،مع متابعة توفير الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية على المحور، خاصة في المطالع والمنازل والمخارج ، وذلك في استجابة وتفاعل مع شكاوى بعض المواطنين فيما يتعلق بصعوبة حركة السير على المحور بسبب عدم توافر الإنارة على طول الكوبري ، وأن ذلك يشكل عامل خطورة.

وأضاف نائب المحافظ أنه سيعرض على المحافظ تقريراً مفصلاً عن أعمال لجنة تسليم مشروع المحور، حيث يجري الاجتماع بأعضائها بشكل مستمر، بناء على تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف الذي طلب الإسراع في هذا الملف ، نظرا لأهميته الحيوية.

من ناحية أخرى أكد المحافظ ،أنه تم استقبال 67878 سيدة وفتاة "بعد مرور 10 أيام" على انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بمحافظة بني سويف، وذلك ضمن المرحلة الثانية، والتي تضم 11 محافظة من بينها بني سويف، حيث تستهدف المبادرة السيدات والفتيات من سن 18 سنة، ويتم من خلالها تقديم حزمة من الخدمات الطبية والتي تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدي وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن والحماية من الأمراض المصاحبة.

وأوضح محافظ بني سويف في بيان له اليوم الأربعاء ، إنتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت"7 ديسمبر الجاري" في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، بالإضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأشار وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة إلي متابعة المحافظ اليومية، لسير العمل في فعاليات المبادرة، والتي تشهد إقبالا متزايدا على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، حيث وصل إجمالي عدد السيدات المستفيدات إلى 67 ألف و 878 سيدة وفتاة" منذ انطلاق المبادرة في السابع من الشهر الجاري وحتى أمس الثلاثاء ،وذلك بواقع:9808 بالواسطى،7718 بناصر،11781في بني سويف، 8414 اإهناسيا،11813 في ببا، 13136بالفشن، 5208 سمسطا.

كما استعرض محافظ بني سويف اليوم الأربعاء، تقريرا تضمن تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة ، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، بإشراف المحاسب محمد بكري، ونائبه محمود السكري، ومسؤولي النظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية ،وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة، والتي شملت تاندات وفتارين وعربات كبدة وسبب لحوم وكراسي وباعة جائلين وغيرها، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، بقيادة اللواء شريف الجمل مساعد مدير الأمن، والعميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، والمقدم محمد هانى شرطة المرافق.