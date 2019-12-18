محافظ المنيا يحٌيل مدير مدرسة السلام الثانوية للتحقيق للإهمال والتقصير

المنيا - فريق المحافظات

قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إحالة مدير مدرسة السلام الثانوية بنين للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك للإهمال والتقصير فى داء واجبه الوظيفى، والسماح لأحد الطلاب غير المقيدين بالمدرسة بالحضور والتواجد بأحد الفصول أثناء اليوم الدراسى ، مما يهدد امن وسلامة الطلاب المقيدين بها.

كما وجه المحافظ إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالديوان العام بمتابعة حالة أحد الشباب ، والتى تم تداولها وتناقلها ببعض مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث تبين بعد فحص حالة الشاب ، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية أنها قصة "مفتعلة "وغير صحيحة بالمرة.

كما وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسى اللازم للشاب، نظراً لمعاناته من بعض الظروف الاجتماعية.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بمتابعة حالة الطالب وإجراء بحث اجتماعى له حول أفراد أسرته وتقديم المساعدة له، وذلك فى اطار مبادرة "حياة كريمة" التى اطلقتها القيادة السياسية لتوفير الرعاية للفئات التى ليس لها مأوى والاطفال المشردين وتقديم يد العون والمساعدة لهم .

أكد المحافظ أن الدولة تولى رعاية واهتماما كبيرا بجميع ابنائها خاصة الاولى بالرعاية والاشد احتياجا والحالات الإنسانية.

وناشد المحافظ المواطنين بعدم نقل وتداول الموضوعات والقصص التى يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد التأكد من صحتها حفاظا على وحدة وتماسك المجتمع.

وكان المحافظ قد اجرى زيارة تفقدية أمس لعدد من المدارس لمتابعة استعدادات اختبارات الفصل الدراسى الاول.