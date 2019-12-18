إنشاء أول مشروع صناعى زراعى متكامل للسكر فى مصر بالمنيا بتكلفة مليار دولار

المنيا – فريق المحافظات

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس إسلام سامي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية، حيث بحث المحافظ استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع مصنع القناة للسكر والذى يقام على مساحة 181 ألف فدان، بمنطقة غرب ملوى.

حضر اللقاء العميد تامر سعيد الشامي مدير الأمن والعلاقات الحكومية بشركة القناة للسكر الإماراتية والنائب عمرو غلاب.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية ممثلة في الوحدة المحلية لمركز ملوي والإدارة العامة لأملاك الدولة وإدارة الاستثمار بالمحافظة بإزالة اية معوقات للمشروع وإنجاز كافة الاجراءات الخاصة بإقامة أول مشروع استثمارى متكامل، بغرض استصلاح الأراضي والزراعة باستثمارات تقدر بحوالي مليار دولار.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يعد أحد المشروعات القومية وأول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعماً قوياً لأراضي الصحراء المطورة حديثاً بغرض الزراعة فى مشروع 1.5 مليون فدان الذى أطلقه رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، ويعد في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة المصرية عبر توفير فرص استثمارية في صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعي والصناعات التكميلية لها، لافتا إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للآلاف من أبناء محافظة المنيا .

من جانبه أكد العضو المنتدب، أن مصر تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز، وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة في مصر يعد أكبر مصانع السكر فى إفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري وإصدار قانون الاستثمار الجديد أدى إلى إبرام الاتفاق الأخير، حيث أصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات.

محافظ المنيا والمهندس إسلام سامي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية



محافظ المنيا والعضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية

محافظ المنيا والمهندس إسلام سامي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة القناة للسكر الإماراتية