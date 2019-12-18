محافظ الغربية يتفقد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى

الغربية عادل ضرة – مصطفى عادل

أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالمشاركة المجتمعية فى أعمال تطوير مسرح 23 يوليو ، جاء ذلك خلال تفقده المسرح اليوم للوقوف على أخر مستجدات أعمال التطوير، حيث أكد أن التكاتف أساس النجاح والتميز ،

مشيراً إلى أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية فى تنمية الوجدان الداخلى للمواطنين ، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

مكلفاً بتشكيل لجنة من كلية الهندسة تتضمن متخصصين فى الطرق – المرافق – التنسيق الحضاري، لعمل دراسة متكاملة لتطوير مدينة المحلة على أن تراعى فى عملها السمة البصرية والتنسيق الحضارى للمدينة ،والعمل على تنظيم العمل المجتمعى وإستغلال طاقة الشباب.

وخلال التفقد إلتقى محافظ الغربية بعدد من رجال الأعمال المشاركين فى أعمال التطوير، حيث ناقش أليات العمل خلال الفترة القادمة ، مؤكداً على التواصل مع وزارة الثقافة لإنهاء إجراءات التجهيزات الفنية لخشبة المسرح على أحدث الأنظمة.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير منطقة الشون وتجميل الجزيرة الوسطى، وإنشاء مقاعد للمواطنين وأحواض زرع بالإضافة إلى توسعة الطريق ، موضحاً أنه جارى إعداد مخطط لتنظيم أعمال تطوير مدينة المحلة وفق الأولويات الفعلية للإرتقاء بمستوى المدينة والمركز.

فى سياق أخر شن قسم شرطة المرافق بمديرية امن الغربية، برئاسة العقيد وسيم قنديل حملة مكبرة لرفع الاشغالات بشوارع مدينة طنطا، بتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربيه، لفرض السيطرة الامنية وازالة الاشغالات التي تعوق حركة المرور بالشوراع .

حيث تم توجيه حملة بمنطقة دوران النادي وكفر عصام بطنطا، شارك فيها المقدم محمد علي وكيل قسم شرطة المرافق والمقدم محمد السعدني رئيس مباحث القسم، اسفرت الحملة عن غلق وتشميع 13مقهى بدون تراخيص وازاله كافة الاشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.