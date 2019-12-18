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صور.. محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال الرصف بمركز ومدينة المحلة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:42 م
صور.. محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال الرصف بمركز ومدينة المحلة محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال الرصف بمركز ومدينة المحلة
الغربية محمد طارق

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أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمراجعة موقف مشروعات الرصف بنطاق المركز والتأكد من الانتهاء التام من جميع المرافق قبل أعمال الرصف وعمل محاضر انضمامية وتنسيقية مع جميع الجهات المعنية بالمرافق فى جميع الطرق والشوارع المدرج رصفها.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بقرى مركز المحلة اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، حيث بدأ محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال الرصف بمدخل قرية صفط تراب.

وخلال مروره على عزبة البنك لاحظ محافظ الغربية قيام مواطن بالتعدى على الأرض الزراعية بالبناء المخالف، فعلى الفور أصدر تعليماته بالإزالة الفورية لأعمال البناء فى المهد ومصادرة مواد ومعدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدى.

كما تابع جولته بتفقد أعمال رصف طريق عزبة أبو الدهب بالهياتم، حيث وجه بإنارة الشوارع بالعزبة والطريق الرئيسى وكذا مراجعة ترخيص مصانع الطوب والتزامها بالاشتراطات البيئية، وتفقد محافظ الغربية أعمال رصف طريق عزبة الباشا موجهاً رئيس مركز ومدينة المحلة بإعداد خطة رصف متكاملة لمركز المحلة طبقاً للاحتياجات المستقبلية.

وفى مدينة المحلة تابع محافظ الغربية أعمال رصف شارع سكة زفتى بالجهة اليمنى وأعمال الصرف الصحى بالجهة اليسرى ، حيث أصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار بشارع محمد بدر ذلك استجابة لشكوى مواطن من وجود ميول وشروخ بالمبنى وعرض التقرير النهائى على نائب المحافظ ، كما وجه أيضاً بمراجعة تراخيص إحدى المطاعم بذات الشارع وغلقه فى حالة مخالفته للتراخيص.

وخلال الجولة أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة لوكيل وزارة الرى بوضع برنامج زمنى مكثف لتطهير كافة الترع والمصارف بمركز المحلة والالتزام بالإزالة ناتج التطهير.

 

محافظ الغربية ونائبه يتابعان الاعمال
محافظ الغربية ونائبه يتابعان الاعمال

 

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف.
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف.

 

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف

 

محافظ الغربية يتابع الاعمال
محافظ الغربية يتابع الاعمال

 


محافظ الغربية

نائب محافظ الغربية

المحلة الكبرى

الرصف الطرق بالمحلة

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