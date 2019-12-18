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محافظ الشرقية يشهد حفل تكريم مدير إعلام جامعة قناة السويس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:09 م
محافظ الشرقية يشهد حفل تكريم مدير إعلام جامعة قناة السويس جانب من التكريم
الإسماعيلية – جمال حراجى

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أقيم اليوم الأربعاء حفل تكريم للمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام بجامعة القناة، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، وذلك بحضورالدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس جامعة قناة السويس الأسبق، وتحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، والمحاسب سميرالنجار أمين عام الجامعة، وبحضورالإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام ، وعمداء ووكلاء الكليات، وممثلي النقابات الفرعية بالإسماعيلية، واللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتورممدوح غراب خلال الحفل على أهمية أن يعمل الفرد بإخلاص وهوما قدمه المهندس إبراهيم عبد الرحمن خلال فترة عمله، أن جامعة قناة السويس هي جامعة عريقة وكل من عمل بها أعطاها وأخلص في العطاء، والتاريخ يسجل لحظات العطاء دون إغفال.

و من ناحيتها أعربت الدكتورة ماجدة هجرس عن سعادتها بيوم التكريم ، ووصفته بأنه تكريم لأحد أعمدة العمل بجامعة قناة السويس الذين أعطوا بكل جهد ، وحرص على نقل صورة الجامعة للمجتمع و المجتمع للجامعة، وهو ما يؤكد رسالة الجامعة في كونها تعمل من أجل المجتمع.

وفي نهاية الحفل قدمت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة درع التكريم للمهندس إبراهيم عبد الرحمن، وكذلك تلقى الدروع من المستشارياسرسعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، ودرع نقابة التمريض بالإسماعيلية و قدمته هيام النسر نقيب تمريض الإسماعيلية، ودرع كلية السياحة والفنادق وقدمه الدكتورمحمد حجازي عميد الكلية، ودرع اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة وقدمه محمد اللبان رئيس اللجنة.


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