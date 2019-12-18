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خلال الخطة الاستثمارية..

محافظ البحيرة يوجه بحصر كافة الطرق الفرعية المتهالكة تمهيدا لرصفها

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:11 م
محافظ البحيرة يوجه بحصر كافة الطرق الفرعية المتهالكة تمهيدا لرصفها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لانهاء كافة المشروعات الخدمية فى مواعيدها خاصة مشروعات الرصف.
 
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف والالتزام بالبرنامج الزمنى والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق المتهالكة التي تحتاج لرفع كفاءة وادراجها بالخطط الاستثمارية القادمة.
 
وأوضح محافظ البحيرة انه جارى تنفيذ أعمال رصف الطبقة الاسفلتية لطريق جسر ترعة الحاجر من كوبرى قرية الوفائية باتجاه قرية الحدين بمركزى الدلنجات وكوم حمادة بطول 3 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية، لافتا الى الانتهاء من أعمال رد الشئ لاصله  بطريق عزبة لطفى -طريق المروحة  مركز المحمودية.
 
وأشار محافظ البحيرة إلى تنفيذ رصف الطبقة السطحية لطريق حمد منيسى مركز المحمودية بطول 2 كيلو متر بتكلفة 3 مليون جنيه  ضمن الخطة الاستثمارية.
 
 
 

 


البحيره

مشروعات الرصف

الدلنجات

محافظ البحيرة

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