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محافظ أسوان يصرف مكافأة 5 آلاف جنيه لطفلة ترسم بـ"فمها"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:17 ص
محافظ أسوان يصرف مكافأة 5 آلاف جنيه لطفلة ترسم بـ"فمها" المحافظ والفتاة
أسوان – عبد الله صلاح

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قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، منح الطفلة بسملة محمد فخرى، مكافأة مالية 5 آلاف جنيه تقديراً لموهبتها الفنية حيث تقوم بممارسة فن الرسم بإمساك القلم بالفم على الرغم من تعرضها لضمور فى الأطراف لليدين والساقين وهو الذى يؤهلها بأن تصبح فى المستقبل ذات شأن فى مجال الفن ليفتخر بها الوطن ومحافظتها وأسرتها.

جاء ذلك على هامش افتتاح المعرض المحلى للعلوم والهندسة، والذى أقيم بقصر ثقافة أسوان، اليوم الثلاثاء، تحت شعار "يوم المخترع الصغير".

وأعرب محافظ أسوان، عن سعادته لما شهده من أعمال وابتكارات فنية متميزة لأبناء المحافظة والتى تعبر عن إصرار وعزيمة والروح المعنوية العالية لهم ليصبحوا مبتكرين ومبدعين ومؤهلين لتقديم أدوار إيجابية تساهم في نهضة هذا الوطن بسواعدهم القوية وعقولهم المتفتحة.

وأكد "عطية"، أن تنظيم هذا المعرض يعكس اهتمام المحافظة بتنمية قدرات النشء من الجيل الحالى والأجيال القادمة ، وتشجيعهم على استيعاب واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية حول الإبداعات والابتكارات فى مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا  وخاصة أن المعرض سيساهم فى تعزيز  الوعى التكنولوجي لأبنائنا الطلاب ونشر استخدام المهارات المختلفة لديهم مع استكشاف قدراتهم وإمكانياتهم لينعكس بدوره على مستقبلهم ومستقبل مصر لتكون فى طليعة الأمم.

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم هذا المعرض يساهم فى تشجيع الطلاب على الاهتمام بالبحث العلمى، مع تنمية قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية فى العلوم والهندسة وتحويلها لواقع ملموس ولاسيما لهذا الجيل الجديد من أطفالنا وشبابنا باستغلال طاقتهم الكامنة وهذه المواهب القادرة علي العطاء والإنتماء للوطن برؤى وأفكار بناءة وجديدة تواكب التقدم التكنولوجي والعلمى.

ووجه محافظ أسوان، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى تبنى العديد من المبادرات الرائدة فى مجال التعليم لإعداد جيل قادر على بناء مصر الحديثة لتواكب وتسابق الدول المتقدمة.

 


محافظ اسوان

فتاة ترسم بفمها

مواهب

اسوان

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