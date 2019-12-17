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صور.. محافظ أسوان يفتتح المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقصر الثقافة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:49 م
صور.. محافظ أسوان يفتتح المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقصر الثقافة محافظ أسوان أثناء افتتاح المعرض
أسوان - عبد الله صلاح

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افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقصر ثقافة أسوان، يرافقه الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والقيادات التعليمية، وبمشاركة 50 مشروعا عبارة عن أعمال هندسية وسيكولوجية علمية من طلاب المدراس فى مراحل مختلفة حتى الثانوية.

 

بدأ الافتتاح بعرض الطلاب بفقرة موسيقية تتضمن اغنية عن تحيا مصر، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية، وتفقد المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقاعة حسن فخر الدين بقصر ثقافة أسوان، وبمشاركة 50مشروعا عبارة عن أعمال هندسية وسيكولوجية علمية من طلاب المدارس الراحلة التعليمية، والمقرر مشاركتهم فى منافسة بين مسابقات دولية ومحلية وستقوم لجنة من المحكمين بجامعة أسوان، وسيتم اختيار أفضل مشروع حتى يتم تصعيده على مستوى الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

 

المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقصر الثقافة (1)
المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقصر الثقافة 

 

المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقصر الثقافة (2)
المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقصر الثقافة 

 

المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقصر الثقافة (3)
المعرض المحلى للعلوم والهندسة بقصر الثقافة

محافظ اسوان

المعرض المحلى للعلوم والهندسة

قصر ثقافة اسوان

اسوان

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