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محافظة قنا: ملئ خزان مادة الرائحة بمحطة الغاز لا يمثل خطورة على المواطنين

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:06 ص
محافظة قنا: ملئ خزان مادة الرائحة بمحطة الغاز لا يمثل خطورة على المواطنين محافظ قنا
قنا - وائل محمد

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أصدرت محافظة قنا، بيانًا صحفيًا، منذ قليل، قالت فيه إن شركة غاز الأقاليم بمدينة قنا ستقوم بملئ خزان مادة الرائحة بمحطة الغاز الرئيسية بمدينة قنا، وذلك أثناء عملية أعمال تشغيل المحطة الدائمة الجديدة من خلال الوكيل سعة 10 آلاف متر مكعب محل المحطة الموقتة الحالية سعة 5 آلاف، وأهابت الشركة المواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة بمنطقة مدينة قنا والأماكن المحيطة بها.
 
وأضافت المحافظة أن أعمال الملئ هى أعمال روتينية ولا تمثل أى خطورة على المواطنين وتتم الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء، وسيتم الإنتهاء من أعمال ملئ الخزان فى تمام الساعة 1 صباحا، وفى حالة وجود أى إستفسار يرجى الإتصال بأرقام طوارئ الشركة  أو التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، مؤكدة أنه لا قلق من رائحة الغاز.
 

محافظة قنا

تسريب غاز طبيعى

محافظة قنا الان

بيان

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