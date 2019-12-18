متشددو بوكو حرام يقتلون 14 مدنيا فى تشاد

رويترز

قال مسؤول محلى اليوم الأربعاء إن متشددين من جماعة بوكو حرام قتلوا 14 مدنيا فى تشاد وأصابوا خمسة آخرين فى غارة ليلية على مخيم للصيادين فى الجزء الشمالى الشرقى من بحيرة تشاد.

وتقاتل بوكو حرام على مدى عشر سنوات لإقامة خلافة إسلامية فى شمال شرق نيجيريا وشنت غارات متكررة عبر الحدود التى تفتقر إلى الحراسة داخل تشاد والنيجر والكاميرون.

واستهدف الهجوم الأخير مخيما للصيادين بالقرب من قرية كايجا على بحيرة تشاد التى تعانى من وجود المتشددين منذ عام 2009.

وقال المسؤول ديمويا سوابيبى لرويترز "وصل المهاجمون ليلا وهاجموا الصيادين". وأضاف أن هناك 13 شخصا آخرين مفقودون إضافة إلى القتلى الأربعة عشر.

وفى مارس قتل متشددو بوكو حرام 23 جنديا تشاديا على الأقل فى هجوم ليلى فى واحد من أدمى الهجمات التى يشنها المتشددون داخل تشاد.

والجنود التشاديون جزء من قوة فى غرب أفريقيا تدربها الولايات المتحدة تستهدف التصدى لبوكو حرام. وعلى مدى العقد المنصرم أودى العنف بأرواح أكثر من 30 ألف شخص وأجبر نحو مليونين آخرين على النزوح عن ديارهم.