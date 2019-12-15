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مقتل 15 شخصا إثر هجوم لـ "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:00 ص
مقتل 15 شخصا إثر هجوم لـ "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا الجيش النيجيرى
كتب محمد جمال

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قتل 15 شخصا على الأقل جراء هجوم شنه مسلحو حركة "بوكو حرام" المتطرفة شمال شرقى نيجيريا، وفق ما أوردت وكالة "شينخوا" نقلا عن مسؤولين محليين حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقال عثمان زانه، وهو نائب فى البرلمان الوطنى عن ولاية بورنو، لـ "شينخوا"، إن مجموعات من عناصر "بوكو حرام" اقتحمت، الخميس الماضي، مدينة ماغوميرى الواقعة على بعد 40 كلم من مايدوغورى (عاصمة بورنو)، وقصفتها باستخدام مدافع مضادة للجو وأسلحة نارية أخرى متباينة الأعيرة.

 

وذكر المسؤول أن عدد الضحايا يشمل 8 من أفراد مليشيات الدفاع الذاتي، وستة من أهالى المدينة، وضابط أمن، مشيرا إلى أن جثثهم عثر عليها يوم الجمعة.

 

ولم يؤكد الجيش النيجيرى وقوع الهجوم.

 


نيجيريا

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