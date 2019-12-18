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لو عايز تشتغل..اعرف قصة مهندس سوهاجى حقق حلمه عن طريق تنمية المشروعات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:50 ص
لو عايز تشتغل..اعرف قصة مهندس سوهاجى حقق حلمه عن طريق تنمية المشروعات قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى
سوهاج عمرو خلف

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شعر منذ الوهلة الأولى أنه يملك موهبة الديكور، وفن تصنيع الأثاث، ولم يلتفت بعد انتهائه من بكالوريوس الفنون الجميلة عام 2001، إلى الوظائف الحكومية، ولم يفكر بها، ولكنه كانت لديه رغبة أن ينجح على طريقته الخاصة فى مجاله، الذى يحبه، وما أن انتهى المهندس أمونيوس من دراسته الجامعية فكر فى تحقيق رغبته ولم يفكر طويلا فى الحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج قدره مليون و300 ألف جنيه، لتطوير معرضه لتصنيع الأثاث والديكورات، وقدم له الجهاز كل التسهيلات للحصول على القرض.

المهندس أمونيوس سمير  لمعى 42 سنة، حاصل على بكالوريوس فنون جميلة عام 2001 نجح نجاحا كبيرا فى مجاله بعد أن حقق هدفه بقوة وعزيمة فلم بفكر كأى شاب فى انتظار الوظائف الحكومية بعد تخرجه من الجامعة، ولكنه قرر تحقيق هدفه والعمل فى المجال الذى يحبه ويرغبه فافتتح معرضا كبيرا للأثاث والديكورات، على مستوى كبير جعله يفكر فى تطوير مشروعه أكثر من ذلك ،فقرر الحصول على القرض من جهاز تنمية المشروعات ليعمل على نطاق واسع بجميع المحافظات.

التقى "اليوم السابع" بالمهندس أمونيوس سمير داخل المعرض الخاص به ليروى قصة نجاحه وحصوله على قرض جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج، فقال إنه يقوم بتصميم الوحدات السكنية وتنفيذ موديلات الأثاث، ويحصل على التوكيلات الخاصة بها فهو يقوم بتوزيع بضاعته على مستوى الجمهورية، ولديه فريق عمل متكامل لتسليم العمل، فلم ينتظر الوظيفة الحكومية ولكنه فكر فى تحقيق هدفه، والعمل فى مجاله فقط، ولم يضع نصب عينيه إلا النجاح فى مجاله، وتوسيع نشاطه على مستوى كبير، وعندما أراد تطوير المشروع توجه الى جهاز تنمية المشروعات للحصول على القرض، وقدم له المسئولون تحت إشراف سيد نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة سوهاج جميع التسهيلات.

ويواصل المهندس أمونيوس حديثه قائلا، نعمل 10 ساعات يوميا ولدينا فريق عمل متكامل  من مهندسى الديكور لعمل ديكورات الفيلل والوحدات السكنية والمحلات وغيرها  على مستوى محافظات الصعيد والجمهورية وفى غضون فترة قليلة نجح فى مجاله وتم تطوير المعرض والتوسع فى العمل على مستوى أكبر وكان لجهاز تنمية المشروعات دور كبير فى ذلك بالحصول على القرض.

ويختتم أمونيوس حديثه قائلا، أنصح الشباب والفتيات بعد تخرجهم من جامعاتهم بالتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات لافتتاح مشروع خاص به بعد أن يقوم بدراسة الجدوى فكل إنسان يستطيع أن يحقق هدفه وينجح بالعزيمة والإصرار .

قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى (1)
 
قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى (2)
 
قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى (3)
 
قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى (4)
 
قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى (5)
 
قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى (6)
 
قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى (7)
 
قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى (8)
 
قصة نجاج مهندس ديكور سوهاجى (9)

سوهاج

مهندس ديكور

جهاز تنمية المشروعات

اثاث

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