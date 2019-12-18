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لصان يسرقان خزانة محل تجارى فى دبى عن طريق مسجد مجاور له.. اعرف القصة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:00 ص
لصان يسرقان خزانة محل تجارى فى دبى عن طريق مسجد مجاور له.. اعرف القصة شرطة دبى
كتب محمد جمال

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لم يتورع شخصان من الجنسية الآسيوية فى سرقة خزنة أحد المحال التجارية فى منطقة نايف بدبى بالإمارات الساعة الثالثة فجراً عن طريق الصعود فوق غرفة إمام المسجد ومن ثم إلى السطح لكون المسجد مجاور للبناية التى يقع فيها المحل، والنزول إلى الشرفة التى تبعد حوالى متر ونصف من السطح، والتوجه إلى المخزن والذى لم يكن بابه مقفلاً حيث تم كسر الخزنة الحديدية والاستيلاء على المبالغ النقدية التى بداخلها والتى قدرت بـ65 ألف درهم من عملات مختلفة، حيث بقيا داخل المحل حوالى ساعتين وهو ما رصدته الكاميرا بالإضافة إلى وجود شخص ينتظرهما بالخارج لمراقبة المكان حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.


    
وأفاد شاهد الإثبات أنه فور ورود المعلومات انتقلت فرق التحريات وتمت معاينة محل الواقعة وجمع الاستدلالات، وتحديد هوية الجناة وتعقبهم، ومن خلال التدقيق عليهم تبين أن المتهمين الأول والثانى ارتكبا وقائع مماثلة وتورطا فى سرقة محال تجارية بنفس الأسلوب الاجرامي، وألقى القبض عليهما فى إمارة الشارقة .

 

وتم إصدار إذن النيابة لندب نيابة الشارقة والسماح باستلام المتهمين والتحقيق معهما فى الواقعة، وبالفعل اعترفا بقيامهما بسرقة المحل جملة وتفصيلاً بدون أى إكراه أو ضغط، وأقرا أنهما استولا على مبلغ 200 ألف درهم وتم توزيع المبالغ عليهما بمشاركة اخر بالتساوي، وأنهما تصرفا فى المبالغ المتحصلة من السرقات وقاموا بإرسال جزء منها إلى أهلهما فى موطنهما الأصلي.


شرطة دبى

الإمارات

أخبار الإمارات

سرقة

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