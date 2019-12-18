لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى تقر مشروع عقوبات جديدة ضد روسيا

رويترز

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الأربعاء خطوة من شأنها أى تؤدى إلى فرض عقوبات على روسيا، لكن دون أى إشارة إلى التوقيت الذى قد يصوت فيه المجلس بكامل أعضائه على الإجراء الذى قال عنه أحد مقدميه إنه يشتمل على عقوبات "من الجحيم".

وكانت نتيجة التصويت موافقة 17 مقابل خمسة أصوات معارضة لتمرير مشروع القانون فى اللجنة التى يهيمن عليها الجمهوريون. وينتمى المعارضون الخمسة إلى الحزب الجمهوري، وهم رئيس اللجنة السناتور جيم ريش بالإضافة إلى رون جونسون وراند بول وجونى إيساكسون وجون باراسو.

ويتعين أن يجيز مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئتيهما مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقع عليه كى يصبح قانونا أو يستخدم حق النقض لوأده.

ويضغط أعضاء فى الكونجرس، على الرئيس بمن فيهم بعض رفاقه الجمهوريين، لاتخاذ موقف أشد صرامة ضد روسيا بشأن التدخل فى الانتخابات والأعمال العدوانية ضد أوكرانيا.