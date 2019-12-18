روسيا تخصص 700 مليون دولار لدعم الاقتصاد السورى

وكالات

أعلن مسؤول حكومى روسى رفيع المستوى أن بلاده تعتزم تخصيص 700 مليون دولار لتعزيز جهود دعم الاقتصاد السوري حسبما ذكرت صحيفة البيان.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف إن روسيا ستستثمر 500 مليون دولار على مدار السنوات الأربعة القادمة لتحديث ميناء طرطوس السوري، الذى يستضيف منشأة بحرية روسية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عنه القول إن روسيا تخطط لبناء "ميناء تجارى جديد" على البحر المتوسط بالمدينة الواقعة غربى سورية.

وأضاف أن روسيا ستستثمر 200 مليون دولار لتحديث منشأة سورية لإنتاج الأسمدة الكيماوية.

واستقبل الرئيس السورى بشار الأسد اليوم بوريسوف وبحثا سبل تعزيز العلاقات مع روسيا فى كافة المجالات.

ووفقا للرئاسة السورية فإن الجانبين أعربا عن "ارتياحهما لتطور التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين والذى يسير بخطى ثابتة للوصول إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التى تربط سورية وروسيا على الصعيدين العسكرى والسياسي".