لجنة بالكونجرس تصدق على تعديلات ترامب على اتفاقية "نافتا"

أ ش أ

صدقت لجنة موازنة الضرائب والميزانية فى مجلس النواب الأمريكى اليوم على تشريع من شأنه تطبيق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" الجديدة، ما يجعلها مؤهلة لتصويت متوقع هذا الأسبوع فى المجلس بأكمله.

وأوصى المشرعون فى اللجنة البرلمانية - حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- بتمرير الإجراء التشريعى الذى من شأنه تطبيق التحديث المقترح من قبل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على اتفاقية نافتا.



ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب والديمقراطيين فى مجلس النواب توصلوا الأسبوع الماضى إلى اتفاق لتمرير اتفاقية نافتا المعدلة، وذلك بعد 6 شهور من المفاوضات المكثفة حيث وافق الديمقراطيون على الاتفاق بعد حصولهم على بنود فيها إنفاذ قانون العمل والبيئة وشطب أخرى خاصة بحماية براءات الاختراع للأدوية عالية التكلفة.



ومن جانبه، قال رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية الديمقراطى ريتشارد نيل إن "هذه التغييرات تضع معيارا جديدا لاتفاقيات التجارة الأمريكية وتُظهر أن اتفاقيات التجارة يمكن أن تحصل على دعم حزبى واسع إذا كان من شأنها تمكين العاملين وحماية إمكانية وصول المرضى إلى العناية الطبية ذات التكلفة المعقولة وتحسين البيئة التى نتشاركها".



وذكرت الصحيفة أن تصديق اللجنة على اتفاقية نافتا المعدلة، والمعروفة باسم "اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا"، يُقرب ترامب من انتصار كبير فى قضية هامة ضمن وعوده الانتخابية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يمرر مجلس النواب الأمريكى قبل نهاية الأسبوع الجارى تحت دعم كبير من كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطي، وهو ما سيأتى بعد يوم أو اثنين من التمرير المحتمل للديمقراطيين فى مجلس النواب لمسودة بنود عزل ترامب.