كمال درويش يشارك فى لجان امتحانات الشفوى والعملى بتربية رياضية المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شارك الدكتور كمال درويش رئيس لجنه قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة، ورئيس نادى الزمالك الأسبق، والدكتور حسين السمرى أمين لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولى اليوم، فى لجان الامتحانات الشفوى والعملى بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.

وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، وتبدأ الامتحانات التحريرية يوم الثامن والعشرون من ديسمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من يناير القادم.

ضمت لجنة الامتحانات أيضا الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية والدكتور عمادالسرسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدى وتوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف الخولى والدكتور إبراهيم غريب والدكتور صلاح نجا والدكتور حسين داود .

وأشار الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية، أنه سوف يشارك أيضا رموز رياضية متميزة فى لجان الامتحانات الشفوى والعملى التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة مثل الدكتور صبحى حسانين رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى أمين الاتحاد الرياضى للجامعات ورؤساء اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات.