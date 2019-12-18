قاذفة استراتيجية جديدة تنضم إلى القوات الجوية الفضائية الروسية قبل عام 2027

كتب محمد عبد المجيد

أعلن نائب وزير الدفاع الروسى أليكسى كريفوروتشينكو، اليوم الأربعاء، أن قاذفة استراتيجية جديدة واعدة "باك دى إى" ستدخل خدمة القوات الجوية الفضائية الروسية، قبل نهاية برنامج التسلح الحكومى الحالى.

و وفقا لما نشر على وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كرويفوروتشكو، "بموجب برنامج الدولة للتسلح، سيتم حتى عام 2027 إدخال الأسلحة والتقنيات العسكرية الحديثة فى الخدمة، التى من حيث خصائصها تضاهى نظيراتها الأجنبية، وغالبا لا نظير لها فى العالم".

وسوف تتسلم القوات النووية الاستراتيجية، غواصات استراتيجية "بوريه- آى"، ومجمع الطيران بعيد المدى "باك دى أي"، وأنظمة الصواريخ الاستراتيجية الثابتة والمتنقلة.

ووفقا له، دخلت خدمة قوات الدفاع الجوى أو من المخطط شراؤها، محطات الرادار الواعدة لأنظمة الإنذار بالهجمات الصاروخية مثل "فورونيج"، وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، التى لديها قدرات قتالية معززة، مثل أنظمة الدفاع الجوى "إس-350" و "إس-400" و "إس-500".

وقال كريفوروتشكو، إن القاذفة الاستراتيجية الجديدة "مجمع الطيران بعيد المدى ("باك دى آي") سيتم بناؤها باستخدام تكنولوجيا التخفي. ومن المتوقع أن تتيح نظاما المحرك الإلكترونى الأساسى والاحتياطى إمكانية قيام القاذفة بالتحليق لمدة تصل إلى 30 ساعة.

وسبق لنائب رئيس الحكومة الروسية الحالى، يورى بوريسوف، نائب وزير الدفاع الروسى آنذاك، أن صرح بأن أحدث قاذفة استراتيجية روسية واعدة (مجمع "باك دى آي") قد تقوم بأول تحليق لها فى الفترة من 2025 إلى 2026 وتدخل مرحلة الإنتاج التسلسلى فى عامى 2028 - 2029.