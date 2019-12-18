فيديو معلوماتى.. كيفية التقديم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم 2020

كتب ـ مدحت وهبة

بدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، تلقى طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية للموسم المقبل 2020 وذلك حتى 2 يناير المقبل.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن كيفية تقديم طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات فى نقاط محددة.

-تقدم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح حتى 2 يناير 2020

وفقا لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg

ـ يتم استيفاء النموذج من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية.

-تقديم الشهادة الطبية التى تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية

-صورة المؤهل الدراسى وصحيفة الحالة الجنائية وبطاقة الرقم القومى.

-تقديم محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو وصورة لائحة النظام الأساسي للجمعية

-يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجا خلال موسم الحج

-يتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.