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فيديو.. مسئولة بمنظمة إيطالية: اهتمام داخل السجون المصرية مقارنة بدول أخرى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:45 م
فيديو.. مسئولة بمنظمة إيطالية: اهتمام داخل السجون المصرية مقارنة بدول أخرى المسئولة بالمنظمة الإيطالية
كتب محمود عبد الراضي

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قالت اليزابيتا زامبروتي من منظمة هاندز أوف كاين " الإيطالية"، إن السماح لنا بزيارة أحد السجون المصرية "سجن المرج" أمر هام، حيث شاهدنا كافة الأنشطة التى تتم داخل السجن، وأرى أنها أنشطة جيدة بالمقارنة بما يتم فى المؤسسات العقابية فى كافة البلدان الأخرى.
 
 
واستقبل قطاع السجون وفداً من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين " الإيطالية" لزيارة سجن المرج العمومى، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصاً من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.
 
وخلال الزيارة تفقد الوفد "قاعات الزيارة - مكتبة السجن – المخبز – المطبخ – بعض مصانع إنتاج المواد الغذائية – مركز التأهيل المهنى – المستشفى"، وناقشوا النزلاء المتواجدين بهذه المرافق عن أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، حيث أكدوا جميعاً على حسن معاملتهم من قبل إدارة السجن وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.
 
وقدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة، والاهتمام الذى توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.
 
 
 
 

سجون

السجناء

اوضاع السجون بمصر

سجن المرج

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