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فيديو.. رئيس القابضة الكيماوية: تم إنهاء مشكلة المراجل وسيمو ما تزال معلقة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:46 م
فيديو.. رئيس القابضة الكيماوية: تم إنهاء مشكلة المراجل وسيمو ما تزال معلقة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم الانتهاء من تسوية النزاع حول شركة المراجل البخارية بشكل نهائى.

وتعد شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط أو شركة المراجل البخارية، هي إحدى شركات الصناعات الثقيلة المصرية وتأسست الشركة عام 1968، وتقع في منطقة منيل شيحة على شاطئ نهر النيل.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، إنه فيما يتعلق بالأرض هناك لجنة مشكلة لسرعة نقل الأرض إلى وزارة البترول، نظير سداد مديونيات موجودة على الشركات التابعة حيث تم الاتفاق على سعر الأرض الذى تم تقييمه بمعرفة جهات حكومية.

وحول شركة سيمو "الشرق الأوسط للورق" أكد عماد الدين مصطفى، أن الشركة ما تزال محل نزاع قضائى لتقديم 5 أو 6 جهات طعون على حكم عودتها للدولة، وربما يتم إعادة الشركة للمستثمر مرة أخرى، لافتا إلى أن الشركة تتحمل كافة أعباء الشركة ودفع رواتب وأجور العاملين رغم امتلاكها فقط نحو 14% من قيمة الشركة.

وكانت شركة سيمو تعمل قبل توقفها فى صناعة الكرتون الدوبلكس - كرتون ألمانيلا - الكرتون الرمادي السميك - تحويل وتصنيع الورق - الكرتون بأنواعه - صوانى بيض.

 


الشرق الاوسط للورق

شركة سيمو

المراجل البخارية

منيل شيحة

الصناعات الكيماوية

عماد الدين مصطفى

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