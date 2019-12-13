رئيس القابضة الكيماوية: يمكن طرح شركاتنا فى البورصة خلال 5 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، عن إمكانية طرح الشركات التابعة للقابضة فى البورصة خلال 5 سنوات من الآن، لافتا إلى ضرورة أن تمتلك الشركة 3 ميزانيات رابحة قبل الطرح فى البورصة .

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أن البورصة مهمة كمنصة تمويل، مما يساهم فى تنمية وتطوير وتحديث الشركات.

وأشار إلى أن القابضة حاليا تعمل على انتشال الشركات الخاسرة، وتحويلها إلى رابحة مما يستلزم وقتا للتطوير الفنى من 30 إلى 36 شهرًا، وبعدها تبدأ نتائج التطوير فى الظهور، ثم بعدها بـ3 سنوات يتم النظر فى طرحها فى البوصة.

وأضاف إننا نتمنى أن يكون لدينا شركات أكثر مطروحة فى البورصة الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن شركات كيما ومطابع محرم وراكتا والشرقية للدخان، التابعة للقابضة الكيمياوية مطروحة بالفعل فى البورصة.