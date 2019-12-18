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فيديو.. اعتقال عصابة فى البرازيل تدير معارك دموية بين كلاب بيتبول

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:29 م
فيديو.. اعتقال عصابة فى البرازيل تدير معارك دموية بين كلاب بيتبول كلاب بيتبول
كتبت فاطمة شوقى

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قامت الشرطة البرازيلية اعتقال عصابة دولية، بتهمة إدارة معارك دامية بين كلاب بيتبول فى ساو باولو، وتم إنقاذ 19 كلبا مصابا بجروح بالغة من آثار سوء المعاملة، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
 
 
وقالت الصحيفة إن العصابة تتكون من 41 شخصا من بينهم أمريكى ومكسيكى وبيروفى، وعثرت الشرطة على المزرعة التى وقع فيها القتال بعد تلقيها شكوى من مجهول، كما تم القبض على طبيب بيطرى كان يحاول معالجة كلب مصاب بشدة لإجباره على مبارزة آخرى فى نفس الليلة.
 
وقال رجل الشرطة ماتيوس لايولا: "لقد كان مشهد رعب منذ عملى فى الشرطة من 13 عامًا، لم أر مثل هذا الموقف من قبل، فقط كان هناك كلاب ميتة، وكلاب مصابة بجروح عميقة وبالغة".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الكلاب لم تأكل أو شرب الماء لعدة أيام، كما أن تلك العصابة كانت تجعل الكلاب المصابة تتناول الكلاب الميتة.
 
وتم اتهام المحتجزين بالتنظيم لارتكاب جرائم وسوء معاملة الحيوانات وممارسات المقامرة، ولكن فى النهاية تم الافراج عنهم بكفالة، مما تسبب فى غضب على الشبكات الاجتماعية.
 
 

البرازيل

معارك

كلاب

ساو باولو

الشرطة البرازيلية

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