احتجاجات تشيلى.. الشرطة تطلق الكلاب على المتظاهرين وتطاردهم بالخيول "صور"

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

أطلقت الشرطة فى تشيلى، الكلاب البوليسية والغاز المسيل للدموع والمياه، على المتظاهرين فى العاصمة سانتياجو، بعد دخول الاحتجاجات فى البلاد أسبوعها التاسع.

وتواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، حيث قامت قوات مكافحة الشعب بمطاردة المتظاهرين بالخيول واعتقال الكثير منهم.



الكلاب تطارد المتظاهرين فى تشيلى

واندلعت احتجاجات عنيفة فى 14 أكتوبر الماضى، بعد قيام الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو، وفى نوفمبر الماضى اتفقت الأحزاب على مسار يقود إلى وضع دستور جديد كسبيل لحل الأزمة، وسقط حتى الآن 26 قتيلا ونحو 3 آلاف و500 مصاب.



الشرطة تطارد متظاهر بالخيول



الشرطة تعتدى على متظاهرة فى سانتياجو



الشرطة تعتقل متظاهر



الكلاب تطارد المتظاهرين



شرطى يلقى قنبلة غاز مسيل على المتظاهرين



متظاهر يتجنب المياه التى تطلقها الشرطة



متظاهر يعترض مدرعة للشرطة



متظاهر يقف أمام مدرعة للشرطة



متظاهرة تداعب قوات الشرطة



متظاهرون يشعلون النار لمنع تقدم الشرطة