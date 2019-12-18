عزل ترامب.. عضو جمهورى يطالب بـ12 ساعة لمناقشة لائحة التهم الموجهة للرئيس

كتبت نهال طارق

هاجم عضو مجلس النواب الأمريكى، توم كول ممارسات الديمقراطيين فى ملف عزل ترامب، قائلاً فى جلسة مجلس النواب العامة التى يجرى فى نهايتها التصويت على تهم العزل، إن الحجج التى يتم مناقشتها ضد الرئيس ضعيفة.

وخلال الجلسة التى تم الإعلان عن استغراقها 6 ساعات وبدأت مساء اليوم، قال كول إن المزاعم التى يسوقها الديمقراطيين من خلال جلسات عزل ترامب، "لا ترقى فعلياً إلى مستوى الجريمة".

وأضاف فى كلمته: "نقترح مضاعفة وقت المناقشة حول اللائحة من 6 ساعات إلى 12 ساعة كاملة".

فى المقابل، برر النائب جيمس كليبرن، وهو ديمقراطى من ساوث كارولينا، دعمه لعزل الرئيس ترامب باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق قسم اليمين الذي يدعو إلى الدفاع عن الدستور ضد جميع الأعداء الأجانب والمحليين.

وانطلقت مساء اليوم جلسة مجلس النواب الأمريكى العامة التى يجرى فى نهايتها التصويت على تهم عزل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ليتم فى حال الموافقة على تلك اللائحة نقل القضية إلى مجلس الشيوخ.

ويتهم الديمقراطيين الرئيس الأمريكى بممارسة ضغوط على أوكرانيا للتدخل فى الانتخابات المقبلة، عبر تحريك قضية فساد سابقة تورط فيها نجل المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات 2020، جو بايدن.