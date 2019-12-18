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طقس الخليج.. غائم بالبحرين أمطار بالإمارات وشديد البرودة بالسعودية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم بالبحرين أمطار بالإمارات وشديد البرودة بالسعودية درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين مع تساقط خفيف للأمطاروانخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأربعاء سيكون غائما أحيانا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا ثم يتحول الى غائم جزئيا في وقت لاحق من النهار و يكون بارد نسبيا خلل الليل.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر وتصل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية الصغرى 16 درجة مئوية.

 

السعودية

تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ لافت في المناطق الشمالية من المملكة خاصة مع ساعات الصباح الباكر، حيث يكون الطقس مائلاً للبرودة خلال النهار في مُعظم مناطق المملكة وتكون مُعتدلة على السواحل الغربية. 

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الإمارات

تتأثر دولة الامارات يوم الاربعاء بحالة جوية ماطرة اعتبارا من ساعات الصباح، حيث تهطل زخات الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي ثم تدريجيا تشمل باقي مناطق البلاد.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس لتصبح الاجواء معتدلة إلى باردة نسبيا خاصة ساعات الليل حيث تبلغ الحرارة العظمى في العاصمة ابو ظبي 23 درجة مئوية.

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

ليلا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

نهارا

مشمس معظم الوقت والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

الكويت

 


درجات الحرارة

الخليج

طقس

السعودية

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