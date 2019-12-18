طقس الخليج.. غائم بالبحرين أمطار بالإمارات وشديد البرودة بالسعودية

كتب محمد جمال

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين مع تساقط خفيف للأمطاروانخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأربعاء سيكون غائما أحيانا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا ثم يتحول الى غائم جزئيا في وقت لاحق من النهار و يكون بارد نسبيا خلل الليل.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر وتصل درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية الصغرى 16 درجة مئوية.

السعودية

تنخفض درجات الحرارة بشكلٍ لافت في المناطق الشمالية من المملكة خاصة مع ساعات الصباح الباكر، حيث يكون الطقس مائلاً للبرودة خلال النهار في مُعظم مناطق المملكة وتكون مُعتدلة على السواحل الغربية.