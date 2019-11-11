سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:55 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسراً 2.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1515.91 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والتأمين والصناعة والاستثمار والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 326.4 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.02% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 4.29% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 1.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.76%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.36% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

البحرين

اقتصاد البحرين

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والبنوك

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:24 ص

غدا.. بورصة البحرين إجازة بمناسبة المولد النبوى الشريف

السبت، 09 نوفمبر 2019 09:42 م

ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:57 م

ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:24 ص

تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

اطمن يا رامى.. فنانون ونجوم أصيبوا بالبهاق وحققوا نجاحات ضخمة

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

انهيار عقار خال من السكان بحى الخليفة ..صور

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودى يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة