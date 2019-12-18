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ضبط 3 عاطلين لاتجارهم فى المخدرات بمركز الدلنجات بحيرة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:36 م
ضبط 3 عاطلين لاتجارهم فى المخدرات بمركز الدلنجات بحيرة مخدرات - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، من ضبط 3 عاطلين لاتجارهم فى المواد المخدرة بدائرة مركز الدلنجات.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية

وبالفحص تبين ضبط "م. ع .ع" 23 سنة و"ع ص ن" 43 سنة و"م. ص. ا" 24سنة عاطلين، ومقيمين بمركز الدلنجات، وذلك لاتجارهم فى المخدرات متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وبحوزتهم 25 طربة لمخدر الحشيش .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

 

 

 


البحيرة

مدير امن البحيرة

مركز الدلنجات

الاتجار بالمواد المخدرة

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