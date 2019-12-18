ضبط 10 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور، 10 سائقين من قائدى السيارات النقل والأجرة والملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 10 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى ونقل يتعاطون المخدرات.

وهم "هانى.ال.ع"39 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب و"عبدالله.س.ع"33 عام بدون عمل مقيم الارسال دائرة قسم اول الاسماعيلية و"ايمن.م.ال"43 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز فايد و"رشاد.م.م"24 عام طالب مقيم البساتين القاهرة و"محمد.ع.ا"45 عام عامل زراعى مقيم فاقوس شرقية و"محمد.س.ع"29 عام حاصل على دبلوم صنايع مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"محمود.ال.ح"32 عام بدون عمل مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"محمد.ع.م"33 عام نجار مسلح مقيم دائرة مركز ابوصوير و"بلال .ع.ا"24 عام بدون عمل مقيم عزبة العمدة دائرة مركز القصاصين و"سمير.م.س"28 عام صاحب مكتب تصدير مقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية تم التحفظ على السائقين والسيارات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من ناحية أخرى نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1175 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 477 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و54 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و51مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة وبدون لوحات و106 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو27 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير23 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 21 مخالفة بيئة و 112 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 27 مخالفة خط السير و27 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و16 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و الفرامل والأنوار وسحب 17 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 17 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 35 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و19 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و26 مخالفة إزالة فاميه و49 مخالفة مواقف عشوائية و23 مخالفة طمس لوحات معدنية و36 مخالفة تحميل ركاب بالاجر.