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ضبط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وافيون وهيروين وبانجو فى الإسماعيلية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:13 م
ضبط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وافيون وهيروين وبانجو فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من الافيون والحشيش ونبات البانجو المخدر والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان  اللواء جمال غزالى  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام ضباط المراكز والاقسام بضبط  كلا من المتهم "عبدالروؤف.ي.ع"19 عام بدون عمل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 30 جرام وكمية من مخدر الافيون تزن حوالى 5 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.م.ع" 30 عاما بدون عمل مقيم عزبة العمدة دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 14800 جنيه وهاتف محمول والمتهم "محمد.ب.ع" 39 عاما بدون عمل مقيم ابوعطوة دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.ع.م" 17 عاما بدون عمل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد  تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


امن الاسماعيلية

هيروين

افيون

اللواء محمود هندى

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