المتهمان بالتنقيب عن الآثار بالتبين: كنا نرغب فى تحقيق الثراء السريع

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف المتهمان أمام ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، ب تنقيبهم عن الآثار طمعا فى الثراء، واستخدما أدوات للحفر، للتنقيب داخل منزل، فى منطقة التبين، ولكن سرعان ما ألقى القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام شخصان بالتنقيب عن الآثار بعقار مساكن المرازيق.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما كلا من" ا. ع" ، 49 سنة، عامل بشركة ومقيم محل البلاغ " مالك العقار " ،ونجلة "ا. ا" ، 21 سنة، طالب اثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الاول وعثر بداخله على اثار لحفرة قطرها 2 متر " تم ردمها " وأدوات تنقيب عبارة عن 3 قواديس من الحديد ، 2 سلم خشبي ،كوريك ، 2 جردل ، 3 جركن بلاستيك ، جنش حديدي معلق بالسقف ، بعض القطع والعروق الخشبية، وتحرر المحضر اللازم ، والعرض علي النيابة العامة.