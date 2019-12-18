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ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بالعاشر.. والنيابه تقرر حبسه

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:49 ص
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بالعاشر.. والنيابه تقرر حبسه حشيش - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على عاطل بحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش، وتم إحالته لنيابة الصالحية الجديدة التى قررت برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير النيابة، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " سلام ب س ج" 24 سنة عاطل ومقيم بمنطقة الكسارة لحراسة إحدى المزارع بالصالحية الجديدة، بالاشتراك مع آخرين تم تحديدهم بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، وتم عمل كمين له وضبط بحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.


الشرقية

فرع العاشر من رمضان

حشيش

الادارة العامة لمكافحة المخدرات

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