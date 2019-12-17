مكافحة مخدرات العاشر من رمضان تضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو هيروين

البداية عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " سامح ب ع" 27 سنة مقيم سيناء وله محل إقامة آخر القنطرة غرب، و"محمد م إ" 27 سنة عاطل مقيم ذات العنوان، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الهيروين بدائرة مركز أبوحماد، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين لهما بطريق بلبيس- أبوحماد، وضبط بحوزتهما 4 أسطوانات، من مخدر الهيروين، تزن كيلو جرام ومبلغ مالي، وتم التحفظ علي المضبوطات والسيارة التي بحوزتهما، وإحالتهما لنيابة بلبيس العامة.