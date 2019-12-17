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مكافحة مخدرات العاشر من رمضان تضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو هيروين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:52 م
مكافحة مخدرات العاشر من رمضان تضبط عاطلين قبل ترويجهما كيلو هيروين مخدرات - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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ألقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض  علي عاطلين بحوزتهما كيلو هيروين، وتم إحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

 

البداية عندما وردت  معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام " سامح ب ع" 27 سنة  مقيم سيناء وله محل إقامة آخر القنطرة غرب، و"محمد م إ" 27 سنة عاطل مقيم ذات العنوان، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الهيروين بدائرة مركز أبوحماد، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين لهما بطريق بلبيس- أبوحماد، وضبط بحوزتهما 4 أسطوانات، من مخدر الهيروين، تزن كيلو جرام ومبلغ مالي، وتم التحفظ علي المضبوطات والسيارة التي بحوزتهما، وإحالتهما لنيابة بلبيس العامة.

 


الشرقيه

بانجو

الادارة العامة للمخدرات

فرع العاشر من رمضان

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