صور.. ندوة تعريفية عن التأمين الصحى الشامل للرائدات الريفيات بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم الأربعاء، ندوة تعريفية حول منظومة التأمين الصحى الشامل للرائدات الريفيات بأسوان، وذلك بمقر مركز تدريب منطقة النفق.

حضر الندوة الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق الميدانى لمنظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة أسوان، بالإضافة للدكتورة ترنيم عصام، وأحمد عطية، مسئولا الإعلام والتوعية للمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وتضمنت الندوة عرضا تعريفياً لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والارتقاء بالخدمة الصحية، كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والاستفسار التى يتم طرحها بخصوص المنظومة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام مديرية الشئون الصحية بأسوان، فى زيادة وعى المواطنين بأهمية منظومة التامين الصحى الشامل، والدور الهام الذى تمثله الرائدات الريفيات من تأثير فى المجتمع ونشر الوعى اللازم عن المنظومة.



جانب من الندوة



جانب من الندوة



جانب من الندوة