"صحة أسوان" توقع الكشف على 4230 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية الكرور بمركز أسوان، وقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو، واستمرت كل قافلة لمدة يومين، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتحت رعاية وزيرة الصحة والسكان، ومدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.

وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية، إن أعمال القوافل أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 4230 مواطناً، بالإضافة لإجراء عدد من الفحص والتحاليل الطبية، وعقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 841 سيدة بالمكان.

وأضاف منسق القوافل الطبية، خلال بيان صحفى، أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة, بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.