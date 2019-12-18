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صور.. منظمة خريجى الأزهر: نعمل وفقا للرؤية المجتمعية للعناية بتنمية الشباب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:11 م
صور.. منظمة خريجى الأزهر: نعمل وفقا للرؤية المجتمعية للعناية بتنمية الشباب فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر
كتب لؤى على

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عقدت اليوم المنظمة العالمية لخريجى الأزهر احتفالها السنوى لتكريم المشاركين بمشروع "سفراء الأزهر"، بحضور نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، أسامة ياسين، الدكتور محمد المحرصاوى - رئيس جامعة الأزهر، و نواب وعمداء الكليات بالجامعة.

 

أكد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة خلال كلمته بالحفل، على أهمية هذه المناسبة، لإبراز دور المنظمة فى تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والموظفين الأزهريين، وأعضاء هيئة التدريس- بأهم المهارات وأحدث أدوات التدريب المعاصرة، لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالتشبيك والمشاركة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص محلياً ودولياً، لجعلهم قادرين علي صنع مستقبل أفضل للوطن.

 

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير- نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري: "إن الأزهر يحمل علي عاتقه حماية الشباب من التطرف، وتأهيلهم لمواجهة التحديات الراهنة نحو بناء دولة قوية، وكذلك تحمله نشر الأمانة العلمية للعلوم الأزهرية، فالأزهر له مكانته فى قلوب مسلمى العالم، يأتى إليه الوافدون من شتي بقاع الأرض، لينهلوا من علومه النظرية والتطبيقية، لتكون معيناً لهم عند رجوعهم لبلدانهم".

 

كما أكدت الدكتورة أنوار عثمان - مدير إدارة المشروعات بالمنظمة - المشرف على مشروع سفراء الأزهر، على أن المنظمة تعمل فى ذات الاتجاه الذي يحقق الرؤية المجتمعية للعناية بتنمية الشباب، وصقلهم بالمهارات المختلفة، لصنع أجيال قادرة علي تحمل المسئولية علي كافة المستويات وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.

 

 و عبر أحد ممثلي سفراء الأزهر عن امتنانه لمشاركته بمشروع سفراء الأزهر الذي تتبناه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، مشيراً إلى العديد من الرسائل التى تعلمها من هذا المشروع، أهمها أن العلوم الشرعية جزء لايتجزأ من العلوم الكلية، تؤهل الطالب الأزهرى لأن يتكيف مع الواقع المعيش، فضلاً عن اتاحة الفرصة للطالب الأزهرى لالتحاقه بالبرامج والورش والمعسكرات التى يتيحها برنامج مشروع سفراء الأزهر من خلال الإعداد التكنولوجى والمهارى والفكرى، بما يؤهله لسوق العمل والمنافسة .

 

تم خلال الحفل تكريم العديد من المؤسسات (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة إنجاز مصر، والرهبنة الفرنسيسكانية)، كما تم تكريم العديد من الشخصيات الأزهرية  .

 

وكذلك تكريم المنسقين لمشروع سفراء الأزهر بعدد 32 كلية، وتكريم لعدد 8 كليات، (كلية البنات الإسلامية بطيبه - كلية الدراسات الإسلامية بنات بني سويف - كلية التجارة بنات القاهرة - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - كلية الدراسات الإسلامية بنات المنصورة -كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات دمنهور - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات كفر الشيخ).

 
 


فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر (1)
 

 

فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر (2)
 

 

فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر (3)
 

 

فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر (4)
 

 

فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر (5)
 

 

فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر (6)
 

 

فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر (7)
 

 

فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر (8)
 

 

فعاليات الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر (9)

 


المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

مشروع سفراء الازهر

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