صور.. مشروعات جديدة فى الطرق والإنارة العامة بمحافظة السويس

السويس - السيد فلاح

قال الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قرر البدء في عدد من المشروعات التنموية بأحياء عتاقة والجناين والأربعين، حيث تبدأ أعمال رصف الطريق الموازي لمساكن النور والطريق الواصل بين مدينة التوفيق أ ومدينة النور بحي عتاقة.

وأشار "رمضان"، إلي البدء في إحلال وتجديد الإنارة العامة بمدينة التوفيق أ، والبدء في إحلال وتجديد الإنارة العامة بمدينة عرب المعمل، ورصف طريق الشلوفة، وشندورة بطول 2200 متر، وكبريت ليتكامل مع طريق جنيفة، وكبريت التي يتم رصفه حاليًا بحي الجناين بطول 6500متر، ورصف الطريق المؤدي لكنيسة العذراء بحي الأربعين.

وأجرى الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، جولة تفقدية علي الطبيعة للوقوف علي المشروعات التي سيبدأ العمل بها فورًا بحي عتاقة وحي الجناين وحي الأربعين تنفيذا بتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

ومن ناحية أخري بدأت اليوم أعمال الرصف بمدخل شارع محمد حمام بمدينة الحرية القديمة بحي عتاقة بعد انتهاء مشكلة الكهرباء.

رافق نائب محافظ السويس في الجولة كل من وليد شوقي، رئيس حي عتاقة وإيهاب فخري، رئيس جهاز الإنارة العامة وأشرف سليمان، مساعد رئيس الحي ومحمود إبراهيم، ممثل لمديرية الطرق والنقل وممثلي الشعبة الهندسية في مجال الطرق والإنارة العامة وكذا الشركات المنفذة للأعمال.



























