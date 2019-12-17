سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يقدم التهنئة لمدير الأمن الجديد خلال اجتماع المجلس التنفيذى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:43 م
محافظ السويس يقدم التهنئة لمدير الأمن الجديد خلال اجتماع المجلس التنفيذى اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظ السويس
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، التهنئة للواء رجب عبد العال، مدير الأمن لتوليه مديرية أمن السويس، مؤكداً إنه بدأ بداية طيبة فى بث الأمن والأمان وعودة الانضباط والنظام وتنفيذ القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة السويس برئاسة محافظ السويس، وبحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام المساعد، واللواء باسم العطار مساعد مدير الأمن والقيادات التنفيذية ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.

وفى الاجتماع طلب المحافظ من القيادات التنفيذية سرعة انجاز الأعمال والمشروعات من أجل أن تعود السويس كسابق عهدها، مؤكداً على أن السويس خلال الفترة القادمة ستصل إلى أعلى المراكز.

وأكد "صقر"، على رئيس جهاز المشروعات بعمل دراسة لتخصيص الموتوسيكلات المجهزة بديلاً لعربات الكارو والتأكيد على الأجهزة التنفيذية والأحياء بمنع وجود عربات الكارو نهائياً بشوارع السويس.

وقرر "صقر"، عرض محطة لتسمين الماشية بالجناين لصالح شباب السويس لتوفير فرص عمل من خلال اقامة المشروعات لدعم الثروة الحيوانية بالسويس.

وقدم محافظ السويس الشكر لإحدى الشركات على دعمها لإدارة الحماية المدنية ببعض المعدات والأدوات المستخدمة فى العمل كما وجه شكر لمجلس ادارة الغرفة التجارية بالسويس على المشاركة المجتمعية مع المحافظة.

وأعطى صقر توجيهات للشركة المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بسرعة البدء فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بعمارات تطوير العشوائيات بمدينة العبور بحى الأربعين، مكلفاً مديرية الطرق بإعادة الشيء لأصله وترميم الطريق بعد الانتهاء من أعمال الحفربمدينة العبور.

وأعلن المحافظ عن إقامة محطة صرف صحى لمنطقة الجبلايات وخطوط طرد تبدأ من منطقة حوض الدرس بحى السويس إلى منطقة برك الأكسدة بحى عتاقة لخدمة أكثر من 50 % من المدن السكنية بالسويس، مشيراً إلى أن هذا القرار نتيجة لقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة السويس.

وأشار إلى أنه تم توفير الدعم اللازم لرفع كفاءة وصيانة محطات الصرف الصحى على مستوى السويس بالإضافة إلى تكليف الشركات المنفذة بالقيام بأعمال صيانة لهذه المحطات لمدة 10 سنوات، الأمر الذى سيعطى دفعة قوية فى مجال الصرف الصحى بالسويس، وطلب صقر من الشركة القابضة عمل دورات تدريبية للعاملين بالشركة لكيفية تشغيل هذه المحطات لتحسين الأداء، كما أكد المحافظ على أن هناك تحسين مياه الشرب بالسويس من خلال دعم وصيانة محطات المياه بالمحافظة.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذى أكد المحافظ إننا نبذل الجهد من أجل ضم السويس كافة داخل الاحوزة العمرانية، بالإضافة إلى أنه سيتم قريباً العمل فى إنشاء محطات صرف صحى لقرى شباب الخريجين من عدد 18 منطقة محرومة.

وأكد المحافظ أيضاً على مديرهندسة الرى باستمرار أعمال التطهير ومتابعة ترعة السويس بصفة مستمرة والتأكيد على الوصول إلى المنسوب المناسب للمياه بالترعة.

وطلب "صقر"، من رئيس قطاع شركة كهرباء القناة بالسويس بالاستمرار فى توصيل الكهرباء لمدينة السلام والاستمرار فى أعمال تغطية وتغيير الكابلات المتهالكة والمكشوفة ، مشيراً إلى أنه تم تخفيض 50% من قيمة مقايسة توصيل الكهرباء، مؤكدًا على قطاع الكهرباء بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين للتسهيل عليهم وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتركيب عداداتهم .

وكلف محافظ السويس مديرية الأمن بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لإزالة المخالفات العشوائية فى توصيل الكهرباء من قبل بعض المواطنين وعمل محاضر للمخالفين وسارقى التيار الكهربي.

وشدد محافظ السويس على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة بسرعة استكمال مراجعة وتغييرأغطية بالوعات الصرف المتهالكة والمسروقة على مستوى الأحياء بالتنسيق مع الأحياء وتكثيف العمل للحفاظ على أرواح المواطنين.

كذلك أكد المحافظ على الشركة القابضة تشغيل محطة الصرف الصحى الحسنى والكرانى بمنطقة الجناين لخدمة أهالى المنطقة خلال أسبوع والتواصل مع المواطنين للتوصيل على الشبكة والتسهيل عليهم تمهيداً لافتتاح المحطة رسمياً.

وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء طارق عبد العظيم بإنهاء أعمال والتنسيق مع الطرق والصرف الصحى لتمهيد الطريق لمحطة مياه أبو عارف التى يتم تطويرها لتحسين الأداء فى مجال مياه الشرب.

وأكد محافظ السويس على الاجهزة التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديرية الشباب والرياضة بالاستعداد الجاد لاستقبال الحدث الرياضى العالمى ماراثوان زايد الخيرى يوم 27 ديسمبر الجارى بالسويس بمشاركة 10 الاف متسابق.

 

 

 


السويس

محافظ السويس

المجلس التنفيذى لمحافظه السويس

مدير امن السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ السويس: استمرار الحملات ضد المخالفين وعودة الانضباط للشارع

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:51 م

صور.. محافظ السويس يلتقى رئيس الإتحاد المصرى لكرة اليد لدعم فرق المحافظة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 02:27 م

صور.. 8 قرارات لمحافظ السويس خلال اللقاء الجماهيرى بالمواطنين

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 04:57 م

صور.. محافظ السويس يعقد أول اجتماع بعد التجديد له لاختيار مدير للتعليم الفني

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 02:36 م

محافظة السويس تستعد لمشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات ..صور

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 04:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

متفوفتش الفرصة.. شوف إبداعات رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم × 20 صورة

متفوفتش الفرصة.. شوف إبداعات رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم × 20 صورة

"ادخلوها آمنين".. مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: الجيش وراء انخفاض شهداء الحوادث الإرهابية فى سيناء.. ونواب: تصدينا للمتطرفين بقوة وحاربناهم نيابة عن العالم

"ادخلوها آمنين".. مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: الجيش وراء انخفاض شهداء الحوادث الإرهابية فى سيناء.. ونواب: تصدينا للمتطرفين بقوة وحاربناهم نيابة عن العالم

صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم

صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة