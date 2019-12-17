محافظ السويس يقدم التهنئة لمدير الأمن الجديد خلال اجتماع المجلس التنفيذى

السويس - السيد فلاح

قدم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، التهنئة للواء رجب عبد العال، مدير الأمن لتوليه مديرية أمن السويس، مؤكداً إنه بدأ بداية طيبة فى بث الأمن والأمان وعودة الانضباط والنظام وتنفيذ القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة السويس برئاسة محافظ السويس، وبحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام المساعد، واللواء باسم العطار مساعد مدير الأمن والقيادات التنفيذية ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء وأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة.

وفى الاجتماع طلب المحافظ من القيادات التنفيذية سرعة انجاز الأعمال والمشروعات من أجل أن تعود السويس كسابق عهدها، مؤكداً على أن السويس خلال الفترة القادمة ستصل إلى أعلى المراكز.

وأكد "صقر"، على رئيس جهاز المشروعات بعمل دراسة لتخصيص الموتوسيكلات المجهزة بديلاً لعربات الكارو والتأكيد على الأجهزة التنفيذية والأحياء بمنع وجود عربات الكارو نهائياً بشوارع السويس.

وقرر "صقر"، عرض محطة لتسمين الماشية بالجناين لصالح شباب السويس لتوفير فرص عمل من خلال اقامة المشروعات لدعم الثروة الحيوانية بالسويس.

وقدم محافظ السويس الشكر لإحدى الشركات على دعمها لإدارة الحماية المدنية ببعض المعدات والأدوات المستخدمة فى العمل كما وجه شكر لمجلس ادارة الغرفة التجارية بالسويس على المشاركة المجتمعية مع المحافظة.

وأعطى صقر توجيهات للشركة المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بسرعة البدء فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بعمارات تطوير العشوائيات بمدينة العبور بحى الأربعين، مكلفاً مديرية الطرق بإعادة الشيء لأصله وترميم الطريق بعد الانتهاء من أعمال الحفربمدينة العبور.

وأعلن المحافظ عن إقامة محطة صرف صحى لمنطقة الجبلايات وخطوط طرد تبدأ من منطقة حوض الدرس بحى السويس إلى منطقة برك الأكسدة بحى عتاقة لخدمة أكثر من 50 % من المدن السكنية بالسويس، مشيراً إلى أن هذا القرار نتيجة لقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة السويس.

وأشار إلى أنه تم توفير الدعم اللازم لرفع كفاءة وصيانة محطات الصرف الصحى على مستوى السويس بالإضافة إلى تكليف الشركات المنفذة بالقيام بأعمال صيانة لهذه المحطات لمدة 10 سنوات، الأمر الذى سيعطى دفعة قوية فى مجال الصرف الصحى بالسويس، وطلب صقر من الشركة القابضة عمل دورات تدريبية للعاملين بالشركة لكيفية تشغيل هذه المحطات لتحسين الأداء، كما أكد المحافظ على أن هناك تحسين مياه الشرب بالسويس من خلال دعم وصيانة محطات المياه بالمحافظة.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذى أكد المحافظ إننا نبذل الجهد من أجل ضم السويس كافة داخل الاحوزة العمرانية، بالإضافة إلى أنه سيتم قريباً العمل فى إنشاء محطات صرف صحى لقرى شباب الخريجين من عدد 18 منطقة محرومة.

وأكد المحافظ أيضاً على مديرهندسة الرى باستمرار أعمال التطهير ومتابعة ترعة السويس بصفة مستمرة والتأكيد على الوصول إلى المنسوب المناسب للمياه بالترعة.

وطلب "صقر"، من رئيس قطاع شركة كهرباء القناة بالسويس بالاستمرار فى توصيل الكهرباء لمدينة السلام والاستمرار فى أعمال تغطية وتغيير الكابلات المتهالكة والمكشوفة ، مشيراً إلى أنه تم تخفيض 50% من قيمة مقايسة توصيل الكهرباء، مؤكدًا على قطاع الكهرباء بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين للتسهيل عليهم وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتركيب عداداتهم .

وكلف محافظ السويس مديرية الأمن بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لإزالة المخالفات العشوائية فى توصيل الكهرباء من قبل بعض المواطنين وعمل محاضر للمخالفين وسارقى التيار الكهربي.

وشدد محافظ السويس على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة بسرعة استكمال مراجعة وتغييرأغطية بالوعات الصرف المتهالكة والمسروقة على مستوى الأحياء بالتنسيق مع الأحياء وتكثيف العمل للحفاظ على أرواح المواطنين.

كذلك أكد المحافظ على الشركة القابضة تشغيل محطة الصرف الصحى الحسنى والكرانى بمنطقة الجناين لخدمة أهالى المنطقة خلال أسبوع والتواصل مع المواطنين للتوصيل على الشبكة والتسهيل عليهم تمهيداً لافتتاح المحطة رسمياً.

وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء طارق عبد العظيم بإنهاء أعمال والتنسيق مع الطرق والصرف الصحى لتمهيد الطريق لمحطة مياه أبو عارف التى يتم تطويرها لتحسين الأداء فى مجال مياه الشرب.

وأكد محافظ السويس على الاجهزة التنفيذية ورؤساء الاحياء ومديرية الشباب والرياضة بالاستعداد الجاد لاستقبال الحدث الرياضى العالمى ماراثوان زايد الخيرى يوم 27 ديسمبر الجارى بالسويس بمشاركة 10 الاف متسابق.