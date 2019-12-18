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صور.. مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى يستقبل وفد من هيئة التعاون اليابانى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:56 م
صور.. مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى يستقبل وفد من هيئة التعاون اليابانى مدير مستشفى بنها ووفد هيئة التعاون اليابانى
القليوبية - فريق المحافظات

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استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى، وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا"، برفقة وفد وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى، والذى أشاد بالمستوى الطبى، وما يتم داخل المستشفى من تطوير وتجهيزات للارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية العلاجية لمنتفعى التأمين الصحي.

تفقد الوفد أقسام " الطوارئ والعمليات والعناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوى والمعمل وبنك الدم والقسطرة القلبية " وبعض الأقسام الأخرى برفقة مدير المستشفى والدكتور محمد منير المدير الطبى وعدد من رؤساء الأقسام والأطباء، وذلك فى إطار التعاون بين هيئة التعاون الدولية اليابانية "جايكا" ووزارة الصحة المصرية ممثلة فى الإدارة العامة للجودة.

وقال الدكتور أحمد حجاج مدير عام المستشفى، إن فرع التأمين الصحى بالقليوبية تحت إشراف الدكتور جمال حجاج مدير الفرع ورعاية مباشرة من وزارة الصحة، والدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة، حريص على الاهتمام بالارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية والطبية للمرضى وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ لأهالى المحافظة .

حضر اللقاء وفد وزارة الصحة المكون من "الدكتورة عزة عبدالرؤوف والدكتورة إيمان عبدالجواد و الدكتورة رحاب قنصوة والدكتورة هبة عاطف نائب مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية" .

يذكر أن مستشفى بنها التابع لهيئة التأمين الصحى ضمن مستشفيات التأمين الصحى المختارة من قبل وزارة الصحة، ضمن منظومة المستشفيات النموذجية على مستوى محافظات الجمهورية .

 

مدير مستشفى بنها يستقبل وفد هيئة التعاون اليابانى (1)
مدير مستشفى بنها يستقبل وفد هيئة التعاون اليابانى

 

مدير مستشفى بنها يستقبل وفد هيئة التعاون اليابانى (2)
مدير مستشفى بنها يستقبل وفد هيئة التعاون اليابانى

 

مدير مستشفى بنها يستقبل وفد هيئة التعاون اليابانى (3)
مدير مستشفى بنها يستقبل وفد هيئة التعاون اليابانى 

 

مدير مستشفى بنها يستقبل وفد هيئة التعاون اليابانى (4)
مدير مستشفى بنها يستقبل وفد هيئة التعاون اليابانى (4)

 

 


القليوبية

مستشفى بنها للتامين الصحى

مدير مستشفى بنها للتامين الصحى

هيئة التعاون اليابانى

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